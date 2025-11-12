“Tu barrio recicla”: este jueves en barrio Sarmiento Norte

El Municipio recordó que este jueves de 10 a 13 se realizará una jornada del programa “Tu barrio recicla” en el barrio Sarmiento Norte, en la plaza ubicada en Merlo e Independencia.

Según detallaron, dichas jornadas buscan promover la separación en origen y la correcta disposición de los materiales reciclables en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, la iniciativa se desarrolla en aquellos barrios y sectores que actualmente no son alcanzados por la recolección diferenciada del Programa GIRO. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al viernes 14, en el mismo horario y lugar.

En este sentido, las promotoras ambientales se encuentran recorriendo el sector para informar sobre la actividad e invitar a las familias a reunir sus reciclables y acercarlos ese día. De todas formas, la propuesta está abierta a todas las personas que deseen participar, no solo a quienes viven en los barrios cercanos.

Cabe agregar que todo el material recolectado será trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO, donde recibirá el tratamiento correspondiente para su recuperación y reincorporación al ciclo productivo.

“Tu barrio recicla” continuará durante todo noviembre su recorrido por la ciudad, visitando distintas zonas como zona Embajadores, 4 de Octubre, ACUPO II y sectores aledaños. Por tal motivo, las promotoras ambientales estarán recorriendo estas zonas durante el mes.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o por teléfono al 422135.