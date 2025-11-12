Este sábado se realizará una nueva jornada de “Aventura con historia” en Sierras Bayas

El Municipio informó que este sábado se realizará una nueva edición del programa “Aventura con historia” en Sierras Bayas con un recorrido de 6 km de dificultad baja que partirá desde las 17 de la Oficina de Turismo ubicada en la Terminal de la localidad. (Ver ubicación aquí).

Estas caminatas tienen por objeto visibilizar los sitios históricos y de identidad a partir de nuevas tendencias de experiencias de aventura en contacto con la naturaleza. En esta oportunidad, se suman las visitas a dos emprendimientos como son: Punto Azul Museo y Fábrica de Cervezas Sur del Sur.

Según detallaron a través la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, esta iniciativa de jornadas de senderismo son impulsadas desde la Coordinación de Turismo y se realizan con prestadores locales como el Grupo de Aventura X – Time.

Aquellas personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del siguiente link.

Recomendaciones

Pantalón largo.

Calzado deportivo cerrado.

Mochila con 1 litro de agua.

Opcional: equipo de mate para pausas contemplativas.

Información útil

Aquellas personas que deseen sumarse al grupo de WhatsApp para enterarse de todas las novedades deberán ingresar en el siguiente link.

Oficina de Turismo de Olavarría

La Oficina de Turismo se encuentra ubicada en el Centro Cultural “San José” (Riobamba 2949), y funciona los días hábiles, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, sábados domingos y feriados de 15 a 18 horas. También podes comunicarte a través de Whatsapp: 2284 15 69-5796 o por mail con el equipo de la Coordinación de Turismo a través de turismo@olavarria.gov.ar