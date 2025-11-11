Más de 200 personas participaron de un almuerzo solidario de Bomberos Olavarría

Este domingo al mediodía se llevó adelante la primera Tallarinada de Bomberos Voluntarios de Olavarría, un encuentro solidario que reunió a más de 200 vecinos, familias y colaboradores que se acercaron para disfrutar de un almuerzo en comunidad y apoyar un objetivo clave para la institución: recaudar fondos para la construcción de la nueva cocina del cuartel, un espacio fundamental para mejorar las condiciones de trabajo diario de los bomberos.

La preparación del plato principal estuvo a cargo del chef Juan Dicampi, acompañado por los bomberos Marcelo Ferreira y Pablo González, quienes —como en cada evento— volvieron a demostrar su impecable trabajo detrás de las hornallas del cuartel.

La musicalización estuvo en manos del Sub Ayudante Carlos Marfurt, mientras que la conducción del evento fue realizada por Luis Occhi, acompañando cada momento del almuerzo. Además, el reconocido músico Facundo Quiroga brindó un destacado número musical con su acordeón, aportando alegría y un clima festivo a la jornada.

El servicio de catering fue llevado adelante por la Subcomisión de Damas y el Consejo Directivo, quienes trabajaron intensamente para ofrecer una experiencia organizada, cálida y cercana. Durante el encuentro también se realizaron sorteos y entrega de premios entre los presentes.