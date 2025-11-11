El Municipio informó que este miércoles el Programa “Barrio por Barrio” llegará al Barrio Pueyrredón a partir de las 9:30 con punto de encuentro en el parque lineal ubicado en Junín y Pueyrredón.

Según detallaron, el dispositivo de abordaje territorial e integral, que acerca a la comunidad de todo el partido la gestión de trámites y servicios que son brindados desde la comuna.

Quienes allí se acerquen encontrarán puestos de atención de distintas áreas del Municipio, en los que podrán llevar adelante los siguientes trámites:

- SUBE

- Re impresión de boletas de tasas municipales

- Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

- Validación identidad Mi Argentina.

- Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

- Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

- Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

Por último, desde el Municipio se invita a todos los vecinos de la localidad de Colonia San Miguel y de puntos aledaños a acercarse a esta nueva edición del Programa “Barrio por Barrio”.

En paralelo, se desplegará el habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialogará con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales serán remitidas a las áreas municipales correspondientes. Asimismo se brindará información de interés, vías de comunicación, entre otros.

Por su parte, distintos equipos de trabajo llevarán adelante tareas de materia de limpieza, como así también mantenimiento de calles y espacios públicos. Se trabaja de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.

Este tipo de jornadas territoriales plantean un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del Intendente y los funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.