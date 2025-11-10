Vóley: Estudiantes, subcampeón en la Copa Argentina

Estudiantes finalizó en el segundo lugar de la tabla de posiciones en una nueva edición del certamen que reúne a los mejores del país en Chapadmalal.
El “Bataraz” dirigió por Nahuel Uriarte fue el equipo revelación del certamen y sólo cedió en el partido por el título ante Defensores de Villa Ramallo.
Pilar Alloggia Esnal, Isabella Alonso, Delfina Bosque, Julia Bravo, Anita Correge, Valentina Enrique Salicio, Lupe Giangreco Simons, Julia Gómez Iza, Pilar Iriarte, Leila Lin, Emma Mappis, Matilda Ulloa Menchi, Trinidad Gómez Campos, Milagros Sequi, Victoria García Martínez, Juana Cordillo Maggi y Luna Semino Giménez conformaron el equipo que finalizó como el segundo mejor del país.
Los resultados:
Zona:
Estudiantes 2 – 1 Rivadavia de Villa María (25/18, 17/25 y 15/11)
Estudiantes 2 – 1 Pescadores de Gualeguaychú (25/9, 18/25 y 15/9)
Estudiantes 2 – 1 C. Padua de Buenos Aires (25/6, 6/25 y 15/13)
Octavos de final:
Estudiantes 2 – 1 San Lorenzo de Almagro (13/25, 25/6 y 15/11)
Cuartos de final:
Estudiantes 2 – 1 Almafuerte de Córdoba (25/17, 19/25 y 15/12)
Semifinal:
Estudiantes 2 – 0 Club Bell de Córdoba (26/24 y 25/19)
Final:
Estudiantes 0 – 2 Defensores de Villa Ramallo (24/26 y 25/8)
Fuente: prensa CAE