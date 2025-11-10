Debut triunfal de Laffitte en el Torneo WBC Amateur

En el Club Deportivo Isidro Casanova de La Matanza inició el certamen que reúne a boxeadores amateur de todo el país y es organizado por el gimnasio Diego Arrúa Box y en el estreno del representante local, hubo festejo.

Franco Laffitte se impuso en las tarjetas a Franco Ilañez de La Matanza en uno de los enfrentamientos de la categoría Ligero y avanzó a una nueva instancia del certamen reservado para nuevos talentos pugilísticos.

El pupilo de la Escuela Boxing Cos que dirige Daniela Cos deberá volver a presentarse, esta vez en los Cuartos de Final.