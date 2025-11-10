Debut triunfal de Laffitte en el Torneo WBC Amateur | Infoeme
Lunes 10 de Noviembre 2025 - 16:44hs
25°
Lunes 10 de Noviembre 2025 - 16:44hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  deportes
 |  Boxeo
 - 10 de Noviembre de 2025 | 14:37

Debut triunfal de Laffitte en el Torneo WBC Amateur

El pasado fin de semana, Franco Laffitte inició su participación en Torneo W.B.C Título del Mundo Amateur – “Verde y Oro” 2025 y fue con victoria en su primer combate.

Foto: prensa Boxing Cos

En el Club Deportivo Isidro Casanova de La Matanza inició el certamen que reúne a boxeadores amateur de todo el país y es organizado por el gimnasio Diego Arrúa Box y en el estreno del representante local, hubo festejo.

 

Franco Laffitte se impuso en las tarjetas a Franco Ilañez de La Matanza en uno de los enfrentamientos de la categoría Ligero y avanzó a una nueva instancia del certamen reservado para nuevos talentos pugilísticos.

 

El pupilo de la Escuela Boxing Cos que dirige Daniela Cos deberá volver a presentarse, esta vez en los Cuartos de Final.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME