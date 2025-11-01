Se realizó una nueva reunión de la Mesa de Transporte

Este viernes se concretó, en el marco de la emergencia del servicio del transporte público de pasajeros, una nueva reunión de la denominada Mesa de Transporte, el espacio de diálogo, pero también de intercambio y gestiones conjuntas que es integrado por el Municipio, el Concejo Deliberante, las empresas concesionarias de dicho servicio, sindicato y trabajadores.

El encuentro se concretó en el Salón Blanco del Palacio Municipal y en la ocasión se contó con la participación de la secretaria de Economía y Hacienda del Municipio, Eugenia Bezzoni. A la par, estuvieron el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán y los concejales Federico Aguilera, María José González, Marcelo Petehs, además de la secretaria del bloque UCR, Lucía Pereira. Por la firma Tu Bus estuvieron Walter Gernetti y Matías Lurbert, mientras que por De las Sierras lo hizo Ivan Rodríguez. Además, como referentes sindicales, se contó con la presencia de Marcelo Sequeira y Jorge Padín.

En ese marco, se informó la actualización de los montos subsidio provincial de Transporte, en otra palabras importe que se otorga desde la Provincia de Buenos Aires para el mantenimiento del Servicio. Una noticia que genera cierto alivio para el sector, que atraviesa una compleja situación ocasionada al incremento en los costos y, principalmente, la decisión política del gobierno nacional de quitar el subsidio.

Por último, se detalló también que se abordaron cuestiones puntuales que surgen del planteo de pasajeros y pasajeras, con el objetivo de seguir mejorando el servicio.