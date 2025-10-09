Cómo funcionará la Cabina Sanitaria durante el feriado del viernes

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Bromatología, informó el funcionamiento de la Cabina de Inspección Técnico Sanitaria, de cara al feriado de mañana viernes 10 de octubre.

Dicho viernes la Cabina Sanitaria funcionará en el horario de 05:00 a 12:00 horas, mientras que el día sábado 11, lo hará de 7:00 a 12:00 horas en su horario habitual.

Se recuerda a las distribuidoras, comercios mayoristas y minoristas de productos alimenticios, que se encuentra vigente la Ordenanza N° 4192/17 que establece que los transportes de sustancias alimenticias que ingresan al Partido de Olavarría, deben someterse obligatoriamente a la Inspección Técnico Sanitaria.

Este control se realiza en la mencionada cabina de Control Técnico Sanitario, ubicada en el predio de la Dirección de Bromatología, Av. Urquiza N° 5493.

El comerciante que descargue la mercadería, además, tendrá la obligación de solicitarle al transportista la documentación otorgada por el personal de Cabina Sanitaria, documentación que será sujeta a inspección por parte de los inspectores de la Dirección de Bromatología. En caso de no poseerla, el comerciante será plausible de sanciones.

Estas acciones se encuadran dentro de las normas municipales en materia sanitaria y técnica, así como también por la Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino).