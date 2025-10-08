Básquet Local: todos triunfos visitantes y “1” para Independiente

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría jugó la 8° y anteúltima fecha en cuatro escenarios donde festejaron los visitantes.

Independiente se aseguró la ventaja de localía en los Play-Off tras vencer a Sport Club en un reñido partido por 79 a 75 en Bolívar. No alcanzaron los 29 puntos de Tadeo Junco.

Por otro lado, también festejó Racing en el Juan Manolio, pero la victoria del equipo de Tandil lo volvió inalcanzable. Fue 82 a 71 con 25 puntos de Sebastián D´Alessio.

Además, en el Amadeo Bellingeri, Estudiantes derrotó a El Fortín por 64 a 52. Gaetano Lauful Gaetano, Valentino Lucini y Román San Martín todos con 13 puntos fueron los goleadores.

Por último, en el gimnasio de San Martín fue triunfo de Chacarita por 93 a 75 ante el “León”. Gonzalo Herrera con 20 puntos fue el jugador destacado.