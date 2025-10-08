Speedway: Cristian Zubillaga hizo historia con la Selección Argentina

Cristian Zubillaga integró la Selección Argentina de Speedway que hizo historia en Polonia participando en el certamen reservado para los mejores del mundo.

En el Marian Rose MotoArena de Torun, el olavarriense Cristian Zubillaga junto a Fernando García de Trenque Lauquen y Facundo Albin de Daireaux integraron la Selección Argentina que el Naciones de Speewday.

El pasado 1° de octubre, Argentina participo en la semifinal 2 junto a Francia, Australia, Dinamarca, Ucrania, Finlandia y República Checa y sumó 12 puntos.

Australia, con Jack Holder como máxima figura, se consagró campeón al vencer al anfitrión, Polonia.