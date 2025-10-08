Premier Pádel: Chingotto sigue y Torre se despidió

El Premier Pádel sigue adelante con el cuadro principal del Oysho Milano P1 y en la instancia de Dieciseisavos de Final, hubo un triunfo y una derrota para los deportistas olavarrienses.

En la pista principal, Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron con victoria por 6/2 y 6/2 ante Clement Geen y Alejandro Jerez Carnero en 54 minutos.

Por su parte, Agustín Torre y Mario Ortega sucumbieron ante Javier García y Javier Barahona por 6/2 y 6/3 en 1:02 minutos en la cancha y se despidieron de la competencia italiana.

En los Octavos de Final, la “Chingalán” enfrentará a Eduardo Alonso y Juan Tello, preclasificados como la novena mejor pareja al penúltimo gran premio del 2025.