Olavarrienses se vieron involucrados en un accidente fatal en la Ruta 205 | Infoeme
Jueves 09 de Octubre 2025 - 3:09hs
16°
Jueves 09 de Octubre 2025 - 3:09hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  policiales
 - 8 de Octubre de 2025 | 12:06

Olavarrienses se vieron involucrados en un accidente fatal en la Ruta 205

En el hecho falleció un joven de 22 años oriundo de Roque Pérez.

Foto: Nicolás Baglieri

Alrededor de las 19.30 de este martes, fueron convocados los Bomberos Voluntarios Roque Pérez por un siniestro vial en el km 147 de la ruta 205, donde una camioneta Amarok embistió a una moto 110cc.

En la moto viajaban dos motociclistas que fueron derivados al Hospital por un vecino que pasaban por el lugar, mientras que los ocupantes de la camioneta, oriundos de Olavarría, fueron acercados al nosocomio local para su observación por la ambulancia.

Producto del fuerte impacto, falleció un joven de 22 años oriundo de Roque Pérez que viajaba en la moto.

Fuente: Alvear Ya

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME