Olavarrienses se vieron involucrados en un accidente fatal en la Ruta 205

Alrededor de las 19.30 de este martes, fueron convocados los Bomberos Voluntarios Roque Pérez por un siniestro vial en el km 147 de la ruta 205, donde una camioneta Amarok embistió a una moto 110cc.

En la moto viajaban dos motociclistas que fueron derivados al Hospital por un vecino que pasaban por el lugar, mientras que los ocupantes de la camioneta, oriundos de Olavarría, fueron acercados al nosocomio local para su observación por la ambulancia.

Producto del fuerte impacto, falleció un joven de 22 años oriundo de Roque Pérez que viajaba en la moto.

Fuente: Alvear Ya