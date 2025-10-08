Torneo Regional Amateur: los cinco equipos olavarrienses, en dos zonas

El Consejo Federal oficializó el fixture del venidero Torneo Regional Amateur que contará con más de 300 equipos y otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A.
Entre los más de 300 clubes participantes, cinco serán los representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría que estarán distribuidos en dos zonas.
Loma Negra, Embajadores y Ferro compartirán la etapa de clasificación junto a Balonpié y Estudiantes y Racing enfrentarán a los representantes de 25 de Mayo.
La competencia iniciará el 19 de octubre próximo con el “Clásico de los Clásicos” en el duelo destacado, mientras que el regreso de Loma Negra a un certamen nacional será en condición de local ante Balonpié.
Por otro lado, también se fijó el precio de las entradas que oscilarán entre los $15.000 y $20.000.
El fixture:
Zona 4: Loma Negra, Ferro, Embajadores, Balonpié
1° fecha
Domingo 19 de octubre
Embajadores vs Balonpié
Loma Negra vs Ferro
2° fecha
Domingo 2 de noviembre
Ferro vs Embajadores
Balonpié vs Loma Negra
3° fecha
Domingo 9 de noviembre
Embajadores vs Loma Negra
Ferro vs Balonpié
4° fecha
Domingo 16 de noviembre
Balonpié vs Embajadores
Ferro vs Loma Negra
5° fecha
Domingo 23 de noviembre
Embajadores vs Ferro
Loma Negra vs Balonpié
6° fecha
Domingo 30 de noviembre
Loma Negra vs Embajadores
Balonpié vs Ferro
Zona 5: Racing, Estudiantes, Atlético Argentino de 25 de Mayo, Sportivo de 25 de Mayo
1° fecha
Domingo 19 de octubre
Atlético Argentino vs Sportivo
Racing vs Estudiantes
2° fecha
Domingo 2 de noviembre
Estudiantes vs Atlético Argentino
Sportivo vs Racing
3° fecha
Domingo 9 de noviembre
Atlético Argentino vs Racing
Estudiantes vs Sportivo
4° fecha
Domingo 16 de noviembre
Sportivo vs Atlético Argentino
Estudiantes vs Racing
5° fecha
Domingo 23 de noviembre
Atlético Argentino vs Estudiantes
Racing vs Sportivo
6° fecha
Domingo 30 de noviembre
Racing vs Atlético Argentino
Sportivo vs Estudiantes