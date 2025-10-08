Torneo Regional Amateur: los cinco equipos olavarrienses, en dos zonas

El Consejo Federal oficializó el fixture del venidero Torneo Regional Amateur que contará con más de 300 equipos y otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A.

Entre los más de 300 clubes participantes, cinco serán los representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría que estarán distribuidos en dos zonas.

Loma Negra, Embajadores y Ferro compartirán la etapa de clasificación junto a Balonpié y Estudiantes y Racing enfrentarán a los representantes de 25 de Mayo.

La competencia iniciará el 19 de octubre próximo con el “Clásico de los Clásicos” en el duelo destacado, mientras que el regreso de Loma Negra a un certamen nacional será en condición de local ante Balonpié.

Por otro lado, también se fijó el precio de las entradas que oscilarán entre los $15.000 y $20.000.

El fixture:

Zona 4: Loma Negra, Ferro, Embajadores, Balonpié

1° fecha

Domingo 19 de octubre

Embajadores vs Balonpié

Loma Negra vs Ferro

2° fecha

Domingo 2 de noviembre

Ferro vs Embajadores

Balonpié vs Loma Negra

3° fecha

Domingo 9 de noviembre

Embajadores vs Loma Negra

Ferro vs Balonpié

4° fecha

Domingo 16 de noviembre

Balonpié vs Embajadores

Ferro vs Loma Negra

5° fecha

Domingo 23 de noviembre

Embajadores vs Ferro

Loma Negra vs Balonpié

6° fecha

Domingo 30 de noviembre

Loma Negra vs Embajadores

Balonpié vs Ferro

Zona 5: Racing, Estudiantes, Atlético Argentino de 25 de Mayo, Sportivo de 25 de Mayo

1° fecha

Domingo 19 de octubre

Atlético Argentino vs Sportivo

Racing vs Estudiantes

2° fecha

Domingo 2 de noviembre

Estudiantes vs Atlético Argentino

Sportivo vs Racing

3° fecha

Domingo 9 de noviembre

Atlético Argentino vs Racing

Estudiantes vs Sportivo

4° fecha

Domingo 16 de noviembre

Sportivo vs Atlético Argentino

Estudiantes vs Racing

5° fecha

Domingo 23 de noviembre

Atlético Argentino vs Estudiantes

Racing vs Sportivo

6° fecha

Domingo 30 de noviembre

Racing vs Atlético Argentino

Sportivo vs Estudiantes