Barrio por Barrio: Este miércoles será el turno de Villa Magdalena y Tiro Federal

El Municipio de Olavarría informa que, como sucede semana a semana los días miércoles, este 8 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada enmarcada en el Programa Municipal “Barrio por Barrio”.

En esta ocasión será el turno de los barrios Villa Magdalena y Tiro Federal AOMA, por lo que se invita a vecinos y vecinas de ese punto de la ciudad y sectores aledaños a acercarse al NIDO ubicado sobre Necochea 6030, a partir de las 9:30 horas, donde se dispondrán puestos de atención de numerosas áreas municipales.

Como es habitual, se podrá acceder a los siguientes servicios:

– SUBE

– Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

– Vacunación canina y felina

– Validación de identidad app Mi Argentina

– Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía)

– Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas

– Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

En paralelo, se desplegará el habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialogará con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales serán remitidas a las áreas municipales correspondientes. Asimismo se brindará información de interés, vías de comunicación, entre otros.

Por su parte, distintos equipos de trabajo llevarán adelante tareas de materia de limpieza, como así también mantenimiento de calles y espacios públicos. Se trabaja de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.