Argentina recupera el estatus de país libre de influenza aviar y vuelve a exportar

Tras la atención y cierre del brote dealtamente patógena (IAAP) H5 detectado en agosto en la localidad bonaerense de Los Toldos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (y remitió el informe correspondiente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para su publicación oficial.

Concluidas las tareas de sacrificio, enterramiento, limpieza y desinfección en la zona afectada, y transcurridos más de 28 días sin nuevos reportes sanitarios, el organismo nacional formalizó la presentación internacional, lo que permitirá retomar el comercio de mercancías aviares con distintos socios.

El informe elevado a la OMSA describe las acciones desarrolladas desde la notificación inicial de sospecha hasta la erradicación del brote, en línea con los protocolos y recomendaciones internacionales. Según destacaron desde el Senasa, compartir esta información fortalece la transparencia sanitaria y refuerza la confianza de los países importadores en los sistemas de vigilancia y control de la Argentina.

No obstante, la autoridad sanitaria subrayó que las tareas de vigilancia epidemiológica continúan en todo el territorio nacional. En ese marco, instó a los productores avícolas a mantener las medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad establecidas en la Resolución Senasa 1699/2019, a fin de reducir el riesgo de reintroducción del virus.

Asimismo, el organismo recordó a responsables de granjas comerciales y a tenedores de aves de traspatio la obligación de notificar de manera inmediata cualquier sospecha de influenza aviar. Una detección temprana, remarcaron, resulta clave para contener la enfermedad y evitar su propagación.