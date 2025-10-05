El Quirófano Veterinario Móvil estará en los barrios Pickelado y El Provincial

El Municipio de Olavarría recuerda que el Quirófano Veterinario Móvil continúa con su recorrido por todo el Partido de Olavarría, ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas. La modalidad de atención es mediante turnos previamente acordados, por lo que se invita a la comunidad a comunicarse al 2284 666400, de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 horas.

El itinerario de octubre continúa de acuerdo al siguiente cronograma:

Lunes 06/10 | Pickelado Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Cnel. Suárez)

Miércoles 08/10 | El Provincial, Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí)

Jueves 09/10 | El Provincial, Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí)

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida.

En hembras, evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual, evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos, y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos, evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.

Requisitos para castrar a tu mascota