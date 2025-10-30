Ignacio Aramburu es el nuevo presidente del Consejo de Administración de Coopelectric

Tras la realización de la 94º Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar la semana anterior en Coopelectric, los integrantes del Consejo de Administración se reunieron hoy para proceder a la distribución de cargos. El mismo quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Ignacio Aramburu

Vicepresidente: Cruz Martín Arouxet

Secretario: Alberto Jorge Miotti

Pro-secretario: Oscar Alfredo Angeletti

Tesorero: Ignacio Pagano Couto

Pro-tesorero: Jorge Rodríguez Setzes

Vocales Titulares:

Rubén Adolfo Robledo

Juan Manuel Mondragón

Agustín Andrés Macchioli

Carlos Hugo Díaz

Consejero Municipal: Bruno D’Amico

Vocales Suplentes:

Walter Bahl,

Juan Carlos Piccinelli,

Nicolás Marinangeli

Carlos Coscia

Síndico Titular: Jorge Raúl Cataldi

Síndico Suplente: Amílcar Saúl Dirazar