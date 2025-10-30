Ignacio Aramburu es el nuevo presidente del Consejo de Administración de Coopelectric

Tras la realización de la 94º Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar la semana anterior en Coopelectric, los integrantes del Consejo de Administración se reunieron hoy para proceder a la distribución de cargos. El mismo quedó conformado de la siguiente manera:
Presidente: Ignacio Aramburu
Vicepresidente: Cruz Martín Arouxet
Secretario: Alberto Jorge Miotti
Pro-secretario: Oscar Alfredo Angeletti
Tesorero: Ignacio Pagano Couto
Pro-tesorero: Jorge Rodríguez Setzes
Vocales Titulares:
Rubén Adolfo Robledo
Juan Manuel Mondragón
Agustín Andrés Macchioli
Carlos Hugo Díaz
Consejero Municipal: Bruno D’Amico
Vocales Suplentes:
Walter Bahl,
Juan Carlos Piccinelli,
Nicolás Marinangeli
Carlos Coscia
Síndico Titular: Jorge Raúl Cataldi
Síndico Suplente: Amílcar Saúl Dirazar