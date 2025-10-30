Proponen volver a debatir la utilización de la Boleta Única Papel en las elecciones bonaerenses

Tras el cierre delque culminó con el debut en los comicios nacionales de la, la legisladora bonaerense de la UCR – Cambio Federalafirmó que, en referencia al sistema BUP y la, dos iniciativas que fueron presentadas por su bloque en el Senado provincial durante el año 2024.

En un video subido a sus redes sociales, la legisladora explicó: “Ya pasaron las elecciones y el domingo fue una jornada democrática que se vivió con tranquilidad, con participación y donde la novedad fue la Boleta Única Papel. Por primera vez, millones de bonaerenses votamos con boleta única papel. Y la experiencia, según la gente que fue a votar, fue muy exitosa”.

Continuó: “Es un sistema más económico, más transparente y mucho más ecológico. Es un cambio necesario que fortalece y que moderniza la democracia, pero que además simplifica el acto eleccionario”.

En todos los cargos electivos

Neumann Losada afirmó que “en la legislatura bonaerense, en el 2024, presentamos varios proyectos de Boleta Única Papel que no tuvieron éxito y no tuvieron el apoyo del oficialismo. Es momento ahora, después de haber tenido la experiencia a nivel nacional, de que nos pongamos en la provincia de Buenos Aires a debatir las reglas del juego para las elecciones del 2027. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando para que la Boleta Única Papel sea realidad en la provincia de Buenos Aires, en todos los cargos electivos, concejales, intendentes y legisladores provinciales”.

“El domingo ganó la transparencia y la confianza ciudadana y eso es lo que necesita la provincia de Buenos Aires”, cerró la senadora.

“Ganó la democracia”

En otro posteo en su cuenta de X, Nerina Neumann recalcó: “El año pasado presentamos en el Senado bonaerense varias iniciativas sin poder discutirlas siguiera. La experiencia del domingo fue clara: el sistema funciona, da transparencia, agilidad y confianza”.

Y finalizó: “Ganó la Boleta Única. Ganó la democracia”. (DIB)