 3 de Octubre de 2025 | 11:33

Corte de agua en varios barrios de Sierras Bayas

El mismo se realiza para reparar una cañería.

Desde Coopelectric informaron que, para poder reparar una cañería en la intersección de las calles Dr. M. Smirnoff y Julio A. Roca en Sierras Bayas, el personal de Obras Sanitarias debió interrumpir el suministro de agua en los barrios Pueblo Nuevo, FONAVI, Catriel, Centro, Químico y Obrero de la localidad serrana.

Se estima que las tareas se extenderán hasta las 12 hs. aproximadamente.

Por tal motivo, solicitamos a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para administrar su consumo, de forma tal que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario.

Una vez finalizada la reparación, el Servicio será restituido y los niveles de presión se normalizarán de forma paulatina.

