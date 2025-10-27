Un conflicto familiar dejó a un hombre hospitalizado y a otro aprehendido | Infoeme
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 - 27 de Octubre de 2025 | 21:04

Un conflicto familiar dejó a un hombre hospitalizado y a otro aprehendido

El hecho se produjo este sábado en inmediaciones a Mitre al 700. Interviene la UFI 5.

Un conflicto familiar, ocurrido el pasado sábado en inmediaciones a Mitre al 700, dejó como saldo a un hombre herido y a su hermano aprehendido. 

Allí fue convocado un móvil del Comando de Patrullas por una confrontación. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, un hombre de 35 años tomó una barra de hierro de alrededor de 60 centímetros y golpeó a su hermano, provocándole una fractura.

La víctima de 40 años debió ser asistida y hospitalizada. En tanto, su agresor terminó en la Comisaría Primera.

El hecho quedó caratulado como “lesiones” y cuenta con la intervención de la UFI 5.

