Violencia de género: quebrantó una perimetral y fue aprehendido por la policía

Un hombre de 38 años fue aprehendido el viernes tras ser encontrado en las cercanías de la vivienda de una mujer con la que tiene una prohibición de acercamiento interpuesta por el Juzgado de la Familia de Olavarría.

Según se detalló en el informe oficial, fue a raíz de un llamado al 911 que efectivos policiales del Comando de Patrullas de Olavarría fueron a una casa ubicada sobre calle Álvaro Barros al 6400.

Una vez en el lugar redujeron al ciudadano y, luego de ser identificado, confirmaron que no podía estar en la zona ya que tiene una medida cautelar de prohibición de acercamiento y perímetro de exclusión.

Por este motivo, el hombre fue aprehendido y trasladado a la sede de la Comisaría Segunda de Olavarría en donde quedó alojado a disposición de la UFI Nº 4 de Olavarría liderada por la fiscal Serrano, que inició una causa caratulada como "Desobediencia".