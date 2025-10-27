Bromatología desplegará dos nuevos bloqueos ante la detección de rabia en dos murciélagos

Desde la Dirección Veterinaria del Municipio, se informa que este martes 28 de octubre de 8:30 a 12:30 horas se desplegarán dos operativos de bloqueos ante la detección de rabia en dos murciélagos (siendo ellos los reservorios naturales del virus).

Los operativos se realizarán en los barrios Mariano Moreno y Pueblo Nuevo. En detalle, comprenderán los siguientes sectores:

– Mariano Moreno: Alsina, Moreno, Sarmiento y José Luis Torres

– Pueblo Nuevo: Ayacucho, Chacabuco, Bolívar y General Paz.

Las tareas consistirán en dispositivos puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque cuenten con la vacuna antirrábica vigente. Es por lo que se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Si se observa un murciélago caído o herido: de poder recogerlo utilizando las medidas de seguridad acorde para la tarea (uso de guantes), deberá llevarlo al Centro Veterinario Municipal para su posterior análisis. Caso contrario llamar a los teléfonos 2284-579825 lunes a viernes de 7:30 hs a 13:30 hs, en horario de tarde hasta las 19:00 hs comunicarse con Defensa Civil 2284 – 412509, 103. Luego de esos horarios mensaje al programa “VER”, 2284 544817.

Por último, cabe recordar que el día sábado 25 del corriente se llevó a cabo el puesto de vacunación en la Plaza España del Barrio Mariano Moreno y el sábado 1° de noviembre está previsto el puesto de vacunación en la Plaza López Camelo del Barrio Pueblo Nuevo.