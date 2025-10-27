Se viene la muestra anual de las Escuelas Municipales de Artística

El Municipio invitó a participar de la muestra anual de las Escuelas Municipales de Artística, que se desarrollará este viernes, sábado y domingo de 16 a 19 en la Casa del Bicentenario.

La muestra, denominada “Abracemos Cultura” contará con varios escenarios, habrá una muestra estática de trabajos realizados por los estudiantes en el transcurso del año en todas las disciplinas.

En el escenario interior se realizarán obras de teatro y propuestas de talleres al paso junto a clases abiertas de varias disciplinas de la danza.

También estará activa la sala auxiliar con el taller literario y sus propuestas para todo público.

Mientras tanto, en el espacio exterior se podrá disfrutar de un escenario vivo, donde harán su presentación grupos de la escuela de danzas, grupos y ensambles musicales, como así también propuestas de clases abiertas.

Se podrán recorrer diferentes sectores donde se verán en producción en vivo a estudiantes, profesores y artistas de todas las Escuelas Artísticas Municipales.

La propuesta es para toda la familia, con entrada libre y gratuita. El cronograma de actividades es el siguiente:

Viernes 31 octubre

15:00 a 16:30 horas. Club de lectura para niños (sala interior anexa).

16:00 horas. Muestra quieta habilitada (ala espacio interior).

16:00 horas. Trabajo activo de Escuela de orfebrería (perímetro exterior).

16:00 horas. Talleres al paso Escuela de Artes Plásticas (perímetro exterior).

16:00 horas. Taller al paso de dibujo infantil (perímetro exterior).

16:00 horas. Intervención Escuela de ajedrez (perímetro exterior).

16:00 horas. Ensamble Escuela de Estética y Danza Hindú (perímetro exterior escalinatas).

16:30 horas. Taller literario al paso (sala interior anexa).

16:30 horas. Presentación Danzas Folklóricas (escenario natural).

16:40 horas. Presentación Danzas Árabes (escenario natural).

16:50 horas. Intervención Danza Hindú (escenario natural).

17:15 horas. Intervención Taller risoterapia – “Bonito” (escenario natural).

18:00 horas. Clase abierta – Folklore recreativo.

18:30 horas. Presentación Ensambles de Rock – Escuela de Música.

19:20 horas. Presentación Danzas Folklóricas.

Sábado 1º de noviembre

16:00 horas. Muestra quieta habilitada (ala espacio interior).

16:00 horas. Trabajo activo de Escuela de Orfebrería (perímetro exterior).

16:00 horas. Talleres al Paso Escuela de Artes Plásticas (perímetro exterior).

16:00 horas. Taller al paso de dibujo infantil (perímetro exterior).

16:00 horas. Intervención Escuela de Ajedrez (perímetro exterior).

16:00 horas Taller Literario al paso (sala interior anexa).

16:00 horas. Presentación Danza Jazz infantil (escenario natural).

16:20 horas. Presentación Danzas Folklóricas (escenario natural).

17:10 horas. Escuela de Teatro/ “Momentos” (escenario interior).

17:50 horas. Presentación Danzas Folklóricas (escenario natural).

18:00 horas. Presentación y clase abierta – Zumba.

18:30 horas. Presentación grupos “Va de nuevo” y “Five o’ clock” – Escuela de Música.

Domingo 2 de noviembre