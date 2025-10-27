El Municipio brindará un innovador Curso de Introducción a la Astronomía Observacional

El Municipio de Olavarría, informa que en el marco de las propuestas del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”, el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti será sede del Curso de Introducción a la Astronomía Observacional.

La inscripción se encuentra abierta y se extenderá hasta el día martes 4 de noviembre, iniciándose el miércoles 5. Aquellas personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del siguiente link.

Dicha capacitación se desarrollará de manera totalmente gratuita e incluye material didáctico y apuntes. La modalidad del taller es presencial y consta de seis encuentros de dos horas, con salidas a campo. Cabe aclarar que el cupo es limitado (30 personas).

Este curso busca ser un puntapié inicial para trabajar temáticas referidas a la astronomía observacional, partiendo de la historia de la astronomía, y pasando por la teoría del Big Bang. Se generarán también las herramientas prácticas y teóricas necesarias para poder ubicarse en el cielo, ubicando las constelaciones. Se observarán estrellas, planetas, galaxias, nebulosas, cúmulos entre otros cuerpos. Para ello se manejarán instrumentos específicos y acordes para la disciplina como son telescopios, programas astronómicos y cartas estelares.

Se hará un recorrido teórico en diversas temáticas como son la descripción de los cuerpos celestes, la evolución del universo, el funcionamiento de una estrella, los tipos de galaxias y de cúmulos, agujeros negros, quásares y supernova, las características del sistema solar y cosmología.

Requisitos

10 años en adelante, de ser así concurrir con un mayor (padre, madre o tutor).

Participar de todos los encuentros.

Fechas del curso

El curso se desarrollará los días miércoles y viernes 5, 7, 12, 14, 19 y 26 de noviembre, a las 20:00 horas, en el auditorio del Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”.