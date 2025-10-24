El Torneo JTI Tour pasó por el Parque Guerrero y el Regional de Menores por Tandil

Los courts del Parque Guerrero recibieron una nueva edición del Torneo JTI Tour para tenistas que dan sus primeros pasos en la actividad.

Las once canchas de Estudiantes y la organización de los profesores Roberto Fresta, Mariano Galarza, Julia Erramouspe, Mateo Abdala y Federico Mahiua, contaron con una muy buena afluencia de pequeños tenistas de toda la zona para la realización de la competencia que es impulsada desde la AAT y acompañada por la Federación de Clubes de Tenis del Centro.

En representación del “Bata” participaron, en Rojo Mixto Sub6, Justo Ringuelet, Lorenzo Alsina, Lucas Bálsamo, Santiago Cantar Baumann y Felicitas Mahiua; Justo Falabella y Pedro Cimadamore en Naranja Kids Varones Sub8 y en Naranja Kids Varones Sub10, Santino Lemos, Camilo Merlos Popp, Leo Fernández, Heinrich Kaltenbach y Enzo Muñoz.

Milo Johns y Valentino Rodríguez lo hicieron en Verde Junior Varones Sub12; Simona Galarza, Paz Rossetti y Emilia Mujica en Naranja Kids Mujeres Sub8 y Catalina Bo Haag y Martina Carusso en Verde Junior Mujeres.

Además, en pelota Amarilla, compitieron Beltrán Cimadamore, Milo Ripoll, Teo Torres, Ramiro Pattane y Felipe Mujica.

Por otro lado, en las instalaciones de Independiente de Tandil, se llevó a cabo un nuevo Regional de Menores y hubo cinco representantes de Estudiantes.

Lila Sarra fue subcampeona en Sub12, Pedro Sarra alcanzó los Cuartos de Final en Sub16, Ignacio Tessone llegó a los Cuartos de Final en Sub12 y Bautista Tesone Lagrave y Lorenzo Errobidart Molinari llegaron a la Second Chance de Sub10.

Fuente: prensa CAE