El Municipio realizó un Taller de Empleabilidad | Infoeme
Jueves 23 de Octubre 2025 - 13:48hs
21°
Jueves 23 de Octubre 2025 - 13:48hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 23 de Octubre de 2025 | 09:49

El Municipio realizó un Taller de Empleabilidad

Estuvo a cargo de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad y las Coordinaciones de Economía Popular y Empleo.

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad y las Coordinaciones de Economía Popular y Empleo, llevó a cabo un Taller de Empleabilidad.

El mismo tuvo lugar el pasado jueves en el Salón Blanco de la Municipalidad, y fue dictado de manera conjunta por las coordinaciones de Empleo y Economía Popular.

Dicha capacitación estuvo orientada a las participantes del Programa de Incentivo para la Formación y el Empleo.

En esta oportunidad, se brindaron herramientas tanto para la búsqueda laboral en relación de dependencia, con consejos prácticos para la confección de CV y entrevista laboral, como así también para el desarrollo de emprendimientos personales.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME