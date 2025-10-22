Olavarría tendrá su primera Fiesta de Vermut en Colonia Nievas

Olavarría continúa ampliando su variada oferta de propuestas culturales y gastronómicas, para todos los gustos y edades, con el objetivo de brindar no solo a los olavarrienses sino a también a visitantes la posibilidad de poder contar con actividades de disfrute y esparcimiento. En ese marco, el Municipio de Olavarría se encuentra trabajando en forma conjunta con los organizadores de la primera Fiesta del Vermut, que se realizará el próximo 16 de noviembre en Colonia Nievas, desde las 12 horas.

La iniciativa es llevada adelante por la tradicional Pulpería de Nievas, que junto a distintos productores locales y de la región de esta bebida espirituosa, van a presentar esta propuesta cultural, comercial y de turismo en la atractiva localidad olavarriense.

Se trata de una oportunidad tanto para concurrentes como para emprendedores, artesanos y food trucks para ofrecer sus productos.

Colonia Nievas está ubicada a unos 600 metros de la Ruta Nacional 226, con acceso a la altura del kilómetro 273. Es una localidad turística, con detalles culturales e identitarios únicos, que para la ocasión contará con un marco natural que se vestirá de fiesta y donde se podrá escuchar buena música, disfrutando de un Vermut, comida típica campera, además de la presencia de artesanos y emprendedores que trabajan con productos tradicionales.

Los organizadores establecieron que la Fiesta se realice en los predios de la Pulpería y de la Sociedad de Fomento, que también tendrá una activa participación.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y la Subsecretaría de Cultura, desde donde se entiende que este tipo de eventos constituye un aporte a la identidad pero también al movimiento económico de la región.