Asamblea General Ordinaria de la Asociación Civil Fiesta de Reyes Magos Cristo Rey

La Comisión Normalizadora de la Asociación Civil Fiesta de Reyes Magos Cristo Rey informa a personas asociadas que se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria el día 26 de noviembre de 2025 a las 18 horas en primer llamado y 19 horas para segundo llamado, en Julio A. Roca N° 2443 de la localidad de Sierras Bayas.

Por este medio se informa además que al momento de la asamblea deberán contar con la cuota al día al mes de noviembre, para tener voz y voto o para cubrir un cargo electivo, pudiendo en esta oportunidad solo participar los 365 empadronados.

Se encuentra a disposición para tomar vista: Convocatoria, padrón de socios, copia de estatuto social, modelo de listas (siendo la fecha límite de presentación el 31/10/2025 de 18:00 a 20hs. en Julio A. Roca N° 2443 – Sierras Bayas), copias de los ejemplares de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la totalidad de los años a tratar.

Para dar cumplimiento a todo lo mencionado se establece que podrán los socios acercarse a Julio A. Roca N° 2443 de la localidad de Sierras Bayas:

- Turno mañana: los días 23 y 24 de octubre, el 3, 5, 7, 12 y 14 de noviembre de 9:00 hs. a 11:00 hs.

- Turno tarde: los días 27, 29 y 31 de octubre, y 10, 17 y 19 de noviembre de 18:00 hs. a 20:00 hs.