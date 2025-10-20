La Unión se quedó sin festejo en Mar del Plata | Infoeme
La Unión se quedó sin festejo en Mar del Plata

A pesar de haber logrado una quincena de puntos de ventaja, La Unión no pudo reencontrarse con la victoria en la Liga Nacional.

Foto: Liga Nacional

En la noche del domingo, La Unión volvió a presentarse en condición de visitante y sumó otra ajustada derrota en la máxima categoría del básquet nacional.

 

La “U” cayó 76 a 74 ante Peñarol en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata en lo que fue el cierre de su primer viaje a Buenos Aires.

 

El equipo formoseño no logró sostener una ventaja de 15 puntos y ya en desventaja no logró convertir en la última pelota del partido para quedarse con la victoria.

 

Mariano Marina completó 19:46 minutos en la cancha con 3 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2 robos.

 

