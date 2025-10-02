El titular del partido Unite dijo que José Luis Espert le pidió justificar aportes recibidos en negro

, presidente del partido, que el actual diputado nacionalusó en 2019 para presentarse como candidato, dijo que en 2021 el hoy primero de la lista deen la provincia de Buenos Aires lo llamó “preocupado” y le pidió “ayuda para justificar” donaciones recibidas en negro.

"Lo que está haciendo Espert es utilizar un argumento que le di en 2021 cuando se realizó la primera denuncia por un tal Madanés. Me llama un día con preocupación y me dice: 'Bonacci está el tema del avión que nos dieron'", contó en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese sentido, relató que en esa charla le respondió que diga que eso se lo dio el partido Unite y que también le pidió que consiga algún documento donde conste esa donación para presentar una ampliatoria de rendición final para así justificarlo ante la Justicia Electoral.

"Usó la mitad del argumento que le di porque nunca me dio ningún comprobante", manifestó. Y agregó: "Me sorprendió el aporte en efectivo de 200.000 dólares tan absurdamente documentado".