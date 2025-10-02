Aerolíneas Argentinas lanza un 20% de descuento en vuelos domésticos: hasta cuánto dura

Aerolíneas Argentinas anuncia una promoción especial:, los pasajeros podrán acceder a un, sin restricciones de fecha de viaje.

El beneficio estará disponible a través de la web oficial, la app de la compañía y en agencias de viaje, y se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

En un comunicado, la línea de bandera destacó que “en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Aerolíneas presentó su programación de verano con un fuerte refuerzo de frecuencias domésticas”.

Entre las rutas troncales de AA con Buenos Aires se destacan 69 vuelos semanales a Córdoba, 63 a Bariloche, 60 a Mendoza, 51 a Ushuaia, 45 a Iguazú, 40 a El Calafate, 38 a Salta, 36 a Tucumán y 32 a Mar del Plata. Además, se suman incrementos en destinos como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

En cuanto a los intertramos, que permiten viajar sin pasar por Buenos Aires, la oferta incluye: Ushuaia–El Calafate con 16 frecuencias semanales, Bariloche–El Calafate con 6, Tucumán–Mar del Plata con 4, Córdoba–Tucumán con 4 y Salta–Iguazú con 4, además de conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario, entre otras.

“Combinada con los planes de cuotas vigentes, esta promoción es la oportunidad perfecta para organizar tus próximas vacaciones”, cierra el comunicado de Aerolíneas. (DIB)