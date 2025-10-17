Proponen incorporar el cobro con billeteras virtuales en dependencias públicas

El diputado provincial Martín Endere presentó un proyecto de ley que busca incorporar la obligatoriedad del cobro mediante billeteras virtuales en todas las oficinas públicas de la Provincia de Buenos Aires, tanto de la administración centralizada como descentralizada.

La iniciativa propone que todos los organismos provinciales habiliten, en un plazo máximo de 30 días desde su sanción, la posibilidad de pagar tasas, impuestos, servicios y aranceles a través de cualquiera de las billeteras virtuales disponibles en el mercado.

“Es momento de que el Estado bonaerense se ponga a la altura de la tecnología que ya usan millones de vecinos. No puede ser que para un trámite haya que ir a una dependencia, después a un local de pagos y volver para mostrar el comprobante. Eso es pérdida de tiempo y de eficiencia”, destacó Endere.

El proyecto también establece que no podrá condicionarse el uso de este medio de pago al monto de la operación ni sumarse costos adicionales por su utilización.

Desde el bloque remarcan que la medida busca "facilitar la vida cotidiana de los bonaerenses, reducir la burocracia y avanzar hacia un Estado más ágil, moderno y accesible". Además, el diputado subrayó que algunos organismos ya ofrecen esta posibilidad, y que la ley permitiría extender esa práctica a toda la administración pública provincial.

“Queremos un Estado que aproveche la tecnología disponible para brindar un mejor servicio. Este proyecto va en esa dirección”, concluyó Endere.