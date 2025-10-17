Básquet Local: la Fase Regular cerró con triunfo del “Lobo”

El segundo torneo del año que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División, terminó de definir las posiciones concluida la 9° y última fecha de la Fase Regular.

El “Lobo” venció 106 a 50 a San Martín en el cierre de la ronda de todos contra todos que tuvo lugar en el Juan Manolio. Santiago Barsi y Aldo Alveza con 13 puntos cada uno fueron los goleadores de la noche.

Cinco jugadores en doble dígito y aporte de los 12 representantes logró Pueblo Nuevo en el cierre de la Fase Regular para doblegar al “León Serrano” que extendió su mala racha en las competencias locales.

Dominador de principio a fin, los dirigidos por Cristian Sánchez lograron establecer una amplia diferencia luego del descanso largo y sólo resto el final para terminar de definir los cruces de Play-Off.

Los cruces:

Independiente - Ferro

Racing - Chacarita

Estudiantes - Sport Club Trinitarios

El Fortín - Pueblo Nuevo

Síntesis Pueblo Nuevo – San Martín:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros:

Pueblo Nuevo (106): Toledo (11), Barsi (13), Carballo (10), Dupin (9), Alveza (13) -FI- Bucciarelli (8), Messina (11), Alonso (2), Alberca (7), Sánchez (8), Poblete (7), Torres Gisler (7). DT- Cristian Sánchez

San Martín (50): Gunther, S. (2), Duca (4), Herrera (8), Miranda (9), Sandoval (10) -FI- Nievas (0), Carton (4), Pavone (7), Milia (1), Centineo (0), Gunther, F. (5). DT- Nelson Cervantes

Parciales: 33 – 17; 59 – 31; 83 – 43 y 106 – 50