Básquet Local: la Fase Regular cerró con triunfo del “Lobo” | Infoeme
Viernes 17 de Octubre 2025 - 0:47hs
16°
Viernes 17 de Octubre 2025 - 0:47hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Local
 - 17 de Octubre de 2025 | 00:21

Básquet Local: la Fase Regular cerró con triunfo del “Lobo”

En la noche de este jueves, y con triunfo de Pueblo Nuevo, llegó a su fin la Fase Regular del  Torneo Clausura.

Fotos: Andrés Arouxet

El segundo torneo del año que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División, terminó de definir las posiciones concluida la 9° y última fecha de la Fase Regular.

 

El “Lobo” venció 106 a 50 a San Martín en el cierre de la ronda de todos contra todos que tuvo lugar en el Juan Manolio. Santiago Barsi y Aldo Alveza con 13 puntos cada uno fueron los goleadores de la noche.

 

 

Cinco jugadores en doble dígito y aporte de los 12 representantes logró Pueblo Nuevo en el cierre de la Fase Regular para doblegar al “León Serrano” que extendió su mala racha en las competencias locales.

 

Dominador de principio a fin, los dirigidos por Cristian Sánchez lograron establecer una amplia diferencia luego del descanso largo y sólo resto el final para terminar de definir los cruces de Play-Off.

 

 

Los cruces:

Independiente - Ferro

Racing - Chacarita

Estudiantes - Sport Club Trinitarios

El Fortín - Pueblo Nuevo

 

Síntesis Pueblo Nuevo – San Martín:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros:

Pueblo Nuevo (106): Toledo (11), Barsi (13), Carballo (10), Dupin (9), Alveza (13) -FI- Bucciarelli (8), Messina (11), Alonso (2), Alberca (7), Sánchez (8), Poblete (7), Torres Gisler (7). DT- Cristian Sánchez

San Martín (50): Gunther, S. (2), Duca (4), Herrera (8), Miranda (9), Sandoval (10) -FI- Nievas (0), Carton (4), Pavone (7), Milia (1), Centineo (0), Gunther, F. (5). DT- Nelson Cervantes 

Parciales: 33 – 17; 59 – 31; 83 – 43 y 106 – 50 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME