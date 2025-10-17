Básquet Local: la Fase Regular cerró con triunfo del “Lobo”

El segundo torneo del año que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División, terminó de definir las posiciones concluida la 9° y última fecha de la Fase Regular.
El “Lobo” venció 106 a 50 a San Martín en el cierre de la ronda de todos contra todos que tuvo lugar en el Juan Manolio. Santiago Barsi y Aldo Alveza con 13 puntos cada uno fueron los goleadores de la noche.
Cinco jugadores en doble dígito y aporte de los 12 representantes logró Pueblo Nuevo en el cierre de la Fase Regular para doblegar al “León Serrano” que extendió su mala racha en las competencias locales.
Dominador de principio a fin, los dirigidos por Cristian Sánchez lograron establecer una amplia diferencia luego del descanso largo y sólo resto el final para terminar de definir los cruces de Play-Off.
Los cruces:
Independiente - Ferro
Racing - Chacarita
Estudiantes - Sport Club Trinitarios
El Fortín - Pueblo Nuevo
Síntesis Pueblo Nuevo – San Martín:
Estadio: Juan Manolio
Árbitros:
Pueblo Nuevo (106): Toledo (11), Barsi (13), Carballo (10), Dupin (9), Alveza (13) -FI- Bucciarelli (8), Messina (11), Alonso (2), Alberca (7), Sánchez (8), Poblete (7), Torres Gisler (7). DT- Cristian Sánchez
San Martín (50): Gunther, S. (2), Duca (4), Herrera (8), Miranda (9), Sandoval (10) -FI- Nievas (0), Carton (4), Pavone (7), Milia (1), Centineo (0), Gunther, F. (5). DT- Nelson Cervantes
Parciales: 33 – 17; 59 – 31; 83 – 43 y 106 – 50