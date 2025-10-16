Indec: se patentaron 37.937 autos en septiembre, 41,5% más que en 2024

. La cifra refleja un incremento generalizado respecto del mismo mes del año anterior y consolida la tendencia positiva observada durante el tercer trimestre, según informó esta tarde el

De acuerdo con el informe “Índices de patentamientos. Tercer trimestre de 2025”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los patentamientos de automóviles en septiembre alcanzaron las 37.937 unidades, lo que representó una suba interanual de 41,5%. Entre enero y septiembre el crecimiento acumulado fue de 70,5% respecto del mismo lapso del año anterior. Del total, el 21,8% correspondió a vehículos nacionales y el 78,2 % a importados.

En el caso de los motovehículos, se contabilizaron 53.831 registros en septiembre, con un aumento de 30,6% frente al mismo mes de 2024 y una variación acumulada de 33,4% en lo que va del año. De ese total, el 97% correspondió a producción nacional y el 3% a unidades importadas.

Patentamientos

Dentro del segmento de transporte y carga se registraron 17.407 unidades patentadas, con una suba interanual de 8,6% y un incremento acumulado de 43,6% entre enero y septiembre. En esta categoría, los vehículos nacionales representaron el 61,9% del total, mientras que los importados alcanzaron el 38,1%. Los acoplados sumaron 1.137 registros, con un aumento de 10,9% interanual y de 33,6% en el acumulado del año, de los cuales el 98,0% correspondió a producción nacional.

En maquinaria agrícola, vial e industrial (MAVI) se patentaron 1.104 unidades durante septiembre, lo que significó una suba interanual de 7,3% y un crecimiento acumulado de 25,4% respecto de los primeros nueve meses de 2024. En este caso, el 54,1% de los equipos registrados fueron de origen nacional y el 45,9% importados. (DIB)