Indec: se patentaron 37.937 autos en septiembre, 41,5% más que en 2024

De acuerdo con el informe “Índices de patentamientos. Tercer trimestre de 2025”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los patentamientos de automóviles en septiembre alcanzaron las 37.937 unidades, lo que representó una suba interanual de 41,5%. Entre enero y septiembre el crecimiento acumulado fue de 70,5% respecto del mismo lapso del año anterior. Del total, el 21,8% correspondió a vehículos nacionales y el 78,2 % a importados.
En el caso de los motovehículos, se contabilizaron 53.831 registros en septiembre, con un aumento de 30,6% frente al mismo mes de 2024 y una variación acumulada de 33,4% en lo que va del año. De ese total, el 97% correspondió a producción nacional y el 3% a unidades importadas.
Patentamientos
Dentro del segmento de transporte y carga se registraron 17.407 unidades patentadas, con una suba interanual de 8,6% y un incremento acumulado de 43,6% entre enero y septiembre. En esta categoría, los vehículos nacionales representaron el 61,9% del total, mientras que los importados alcanzaron el 38,1%. Los acoplados sumaron 1.137 registros, con un aumento de 10,9% interanual y de 33,6% en el acumulado del año, de los cuales el 98,0% correspondió a producción nacional.
En maquinaria agrícola, vial e industrial (MAVI) se patentaron 1.104 unidades durante septiembre, lo que significó una suba interanual de 7,3% y un crecimiento acumulado de 25,4% respecto de los primeros nueve meses de 2024. En este caso, el 54,1% de los equipos registrados fueron de origen nacional y el 45,9% importados. (DIB)