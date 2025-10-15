Pymes de la región recibirán créditos del Fondo de Desarrollo Empresarial OIM

Tres empresas bonaerenses radicadas en Avellaneda, Junín y Tandil fueron seleccionadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para recibir un crédito no reembolsable de hasta 20 millones de pesos, en el marco de un programa piloto del Fondo de Desarrollo Empresarial de dicho organismo.

La iniciativa implica la concreción de una articulación entre el Gobierno de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno, y la OIM, agencia de Naciones Unidas dedicada a las personas migrantes, en coordinación con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia. El programa piloto del Fondo de Desarrollo Empresarial, lanzado en julio de 2025, contó con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Las empresas seleccionadas para recibir el financiamiento son PYMEs que se desempeñan en los sectores de servicios, elaboración de chacinados y fabricación de productos alimenticios y emplean a personas migrantes. El otorgamiento del crédito les permitirá generar 16 puestos de trabajo directos y más de 100 puestos de trabajo indirectos hasta finales del corriente año.

En la convocatoria del programa piloto del Fondo de Desarrollo Empresarial de la OIM participaron 11 PYMEs bonaerenses. Las tres empresas finalmente seleccionadas se encuentran en la fase inicial de implementación y, de acuerdo a lo informado por la OIM, para finales de diciembre de 2025 se esperan resultados de expansión, crecimiento y creación de empleo, así como de inclusión laboral de personas migrantes.

A nivel internacional, desde su puesta en marcha en 2018 el Fondo de Desarrollo Empresarial de la OIM se ha implementado en nueve países, dos de ellos de Latinoamérica.