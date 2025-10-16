Este sábado se realizará la 3° Jornada Mujeres Rurales en Recalde

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar de la 3ª jornada de Mujeres Rurales que el próximo sábado 18 de octubre se llevará a cabo en el Club Recalde, una propuesta que surge el trabajo articulado y conjunto de diversas áreas municipales, la asociación civil Ola Rosa y la asociación civil Proyectar los Pueblos.

La propuesta iniciará a las 9:30 horas y se enmarcará en las actividades de concientización, prevención e información sobre el cáncer de mama. En ese sentido, integrantes de Ola Rosa encabezarán una charla con el objetivo de compartir conocimientos y experiencias.

A la par, se contará con la presencia y participación de profesionales e integrantes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.

Desde el Municipio, además, se brindarán propuestas e información desde la Dirección de Políticas de Género.

La jornada tiene por objetivo promover un espacio de bienestar y salud para mujeres rurales, fomentando la vinculación, pero también la capacitación y las oportunidades. En ese sentido, Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario y en coordinación con el INTA se brindará además un taller de huerta familiar.