Wesner: “Este Territorial 2 tiene que ver con pensar al Estado cercano a cada familia”

En el marco de un emotivo acto, en la mañana de este jueves se realizó la celebración por el 10º Aniversario del Servicio Municipal Territorial Nº 2, que a diario brinda distintos servicios y propuestas a toda la comunidad de la zona.

El intendente Maximiliano Wesner participó de la actividad, junto a la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini y el director de Gestión Territorial Leonardo Yunger.

Participaron del acto, trabajadores y trabajadoras municipales, referentes barriales, sociedades de fomento, clubes y estudiantes del Jardín 902, Jardín 910 y de la Escuela Nº 60.

En el marco del acto se entregaron distintos reconocimientos a personal municipal que desempeña a diario un invalorable trabajo en dicho espacio.

“Quería estar presente para acompañarlos en estos 10 años de celebración, de historia, realmente es conmovedor, lo veíamos en cada reconocimiento, en cada foto y lo que se valora ahí es el compromiso. Porque sinceramente para trabajar en estos ámbitos, hay que tener compromiso con el barrio, con la comunidad y por sobre cosas tener una mirada integral, descentralizadora”, sostuvo el Intendente.

“Este Territorial 2 tiene muchísimo que ver con pensar al Estado cercano a cada familia, pensar la integralidad, la educación, la salud, la cultura, la recreación, el deporte, cerca de la casa de cada pibe, de cada piba, de cada adulto mayor”, señaló.

En relación al contexto actual, el intendente Wesner afirmó que “el compromiso de este gobierno municipal es que de esta se sale con más y con mejor Estado, donde nuestros trabajadores municipales son protagonistas de esto que tenemos que transitar. Por eso, el agradecimiento enorme a la labor, a la tarea que vinieron realizando durante años, que realizan ahora y que no tengo dudas que van a seguir realizando con el mismo compromiso. Gracias, Servicio Territorial 2, a todo el equipo que lo hace posible todos los días en nombre de esas familias que hoy me toca representar transitoriamente, ocasionalmente, pero que todos los días habitan y transitan este hermoso lugar”.

Previamente Sandra Cardozo, administrativa del área de Desarrollo Social del SMT N° 2 expresó que “me siento muy emocionada de trabajar en este espacio que para muchos de los que estamos acá no es ese trabajo. Es venir a tratar de compartir y de sacar adelante cualquier problemática que se presente. Gracias por haberme permitido decir algunas palabras. Les agradezco a mis compañeras, a mis compañeros de ser de este lugar un lugar tan cálido para todos los que se acercan”.

El Servicio Territorial Nº 2, ubicado en Av. Alberdi y Coronel Suárez, inició sus actividades el 27 de julio de 2015, con el objetivo de descentralizar la atención municipal en el territorio, para los vecinos y vecinas de los barrios Coronel Dorrego, San Martín, Esfuerzo Propio, Pickelado, Alberdi, El Provincial y sectores aledaños.

En dicho edificio funciona el Centro Atención Primaria de la Salud 18, el Jardín Maternal “Mi Casita”, la Dirección de Políticas Sociales y el Programa Callejeada. Además, se brindan una gran variedad de propuestas gratuitas y abiertas a la comunidad, actividades deportivas, culturales y educativas ofrecidas por distintas áreas municipales y de instituciones de la comunidad: Equipo de Crianzas Respetuosas, Escuela de Educación Primaria para Adultos Nº 702, Educación Secundaria para adultos a cargo del CENS 451 y el Programa Fines, la Orquesta Escuela, talleres de manualidades, yoga, folclore, y de estimulación cognitiva.

Estos servicios y propuestas municipales hacen que diariamente se acerquen alrededor de 260 vecinos y vecinas de dicha zona.

A través de los años, el Servicio Municipal Territorial 2 se convirtió en un emblema significativo para la comunidad, que permite acercar derechos a las familias del territorio, y descentralizar los recursos y servicios municipales para vecinos que viven en su área de referencia.

Tras las palabras se procedió al corte de torta, la presentación de Escuela Orquesta y del grupo de Folklore del espacio, para dar un cierra a esta celebración enmarcada en los 10 años del Servicio Territorial Nº 2.

Una vez finalizado el acto, continuaron las actividades enmarcadas en el Festival por la Salud Mental con distintas propuestas recreativas, orientadas a la prevención y promoción de la salud mental.