Trabajadores municipales se capacitaron sobre "Estrategias y protocolos de intervención en contextos de crisis"
Jueves 16 de Octubre 2025 - 15:27hs
Olavarría
Trabajadores municipales se capacitaron sobre “Estrategias y protocolos de intervención en contextos de crisis”

En el inicio de la mañana de este jueves alrededor de un centenar de trabajadores de distintos servicios y áreas municipales recibieron una nueva capacitación en “Estrategias y protocolos de intervención en contexto de crisis”, que fue encabezada por la doctora Alejandra Vitale, médica Especialista en Psiquiatría y Psicóloga médica Infanto Juvenil.

La jornada, que se concretó en el Salón Rivadavia, fue organizada desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, en el marco del Programa Municipal de Capacitaciones para el abordaje de niñeces, adolescencias y familias, un espacio de formación, pero también de debate y diálogo que surgió de la propia preocupación e interés por parte de los equipos de trabajos, que manifestaron la necesidad de contar con herramientas y conceptos para poder abordar situaciones problemáticas en territorio.

La actividad, además, se enmarcó en la denominada semana de la salud mental. En ese sentido, a partir del trabajo desplegado desde distintas áreas municipales, se ha diagramado un calendario de actividades alusivas, con el objetivo de promover precisamente acciones y espacios de diálogo con foco en la salud mental.

