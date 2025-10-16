Octubre Ambiental: Se presentará el libro “La casa de barro” de Jorge Belanko

El Minicipio informó que en el marco de las propuestas del Programa Municipal “Octubre Ambiental”, este sábado a las 17 en el auditorio del Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”, se realizará la presentación del libro “La casa de barro” de Jorge Belanko.

Jorge Belanko es reconocido como “el maestro” de la construcción natural y la bioconstrucción. Ha dedicado su vida a la investigación y el desarrollo de técnicas de construcción con materiales naturales.

En el marco de la charla, abierta y gratuita, que no requiere inscripción previa, el autor del libro compartirá sus vivencias y experiencias en el mundo de la construcción con materiales de la naturaleza.