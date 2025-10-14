El Municipio dispone de espacios para asistir en la validación de la identidad digital de Mi Argentina

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informa que se brinda asistencia y acompañamiento a personas que necesiten validar la identidad digital de MI Argentina, el perfil digital ciudadano que permite gestionar diversos trámites y acceder a credenciales virtuales.

En ese sentido, se detalla que aquellas personas que presenten inconvenientes para poder realizar la validación de manera autónoma podrán acercarse, por un lado, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en Moreno 2765. La otra alternativa es el Centro de Innovación Tecnológica, en el predio de Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima.

Además, el servicio también se brinda en las jornadas del Programa Municipal Barrio por Barrio, que cada miércoles recorre distintos puntos de la ciudad y el Partido. El itinerario puede ser consultado a través de canales oficiales.

Vale destacar que el trámite se realiza de forma presencial, las personas deberán llevar el último ejemplar de DNI vigente y brindar un correo electrónico.

Mi Argentina permite acceder a credenciales digitales tales como: DNI, Licencia Nacional de Conducir, Cédula Verde Seguro del Automotor, Certificado de Vacunación COVID-19, gestionar la Azul del Automotor, acceder a la Tarifa Social en los Servicios Públicos y Progresar, visualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), solicitar el Símbolo Internacional de Acceso y el Pase Libre, entre otros. Puede ser utilizada desde el navegador o mediante la aplicación en dispositivos móviles.

Paso a paso para validar tu identidad de Mi Argentina

Para crear tu cuenta deberás ingresar a Mi Argentina y seguir los pasos.

1. Necesitarás los siguientes datos: tu CUIL, un correo electrónico que uses habitualmente y crear una contraseña de al menos 8 caracteres que contengan mayúsculas, minúsculas y un carácter especial.

2. Podés validar tu identidad de dos maneras: Desde la aplicación Mi Argentina o desde el navegador, a través del Sistema de Identidad Digital (biométrico) o en forma presencial en los espacios detallados con anterioridad.

3. Si no recordás la contraseña de tu cuenta, podes recuperarla ingresando el correo electrónico que usaste para registrarte para que te envíen las instrucciones y puedas generar una nueva.