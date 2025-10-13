El Municipio de Olavarría informa que en las últimas horas se constató que desconocidos vandalizaron y dañaron el mirador turístico del Cerro Luciano Fortabat, una estructura que había sido instalada hace escasos días en el marco de los trabajos que se realizan desde distintas áreas de la comuna para poner en valor atractivos naturales y sitios de interés turístico del Partido.

En condiciones que aún se desconocen, dañaron la estructura que daba soporte al mapa que brindaba información sobre Loma Negra, incluido dos circuitos turísticos, uno con eje en lo histórico y otro orientado hacia un turismo de aventura.

La instalación había sido producto de un trabajo articulado entre la Coordinación de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, la Dirección de Espacios Verdes, la Dirección de Diseño e Imagen Institucional y la Delegación Municipal de Loma Negra. Vale destacar, a la par, que se trata de la misma señalética y abordaje que se implementó anteriormente en Sierras Bayas.

El Municipio de Olavarría lamenta lo sucedido y hace un llamado a la colaboración de la comunidad para preservar los espacios públicos, con especial énfasis en estos sitios de interés turístico y productivo, que aportan riqueza y diversidad a nuestro Partido.