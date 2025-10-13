Vóley: Pueblo Nuevo ganó el cuarto Gran Prix

La máxima competencia masculina organizada por la Asociación Olavarriense de Vóley tuvo su cuarto Gran Prix y fue con triunfo para Pueblo Nuevo.
El 4° Gran Prix contó con la participación de seis equipos que disputaron la parte clasificatoria en dos triangulares, para luego definir los puestos y en la definición fue con triunfo de Pueblo Nuevo ante Estudiantes Blanco que dio la nota y desalojó a Mariano Moreno de la final, tras vencerlo en el tie break en la parte clasificatoria.
Los resultados:
Pueblo Nuevo 2 – 0 Estudiantes Negro (25-8, 25-13)
Mariano Moreno 2 – 0 Racing (25-12, 25-15)
Pueblo Nuevo 2 – 1 Ciudad de Bolívar (25-19, 26-28, 15-12)
Estudiantes Blanco 2 – 1 Mariano Moreno (20-25, 25-16, 15-12)
Ciudad de Bolívar 2 – 0 Estudiantes Negro (25-14, 25-11)
Estudiantes Blanco 2 – 0 Racing (25-17, 25-15)
Quinto Puesto:
Racing 2 – 0 Estudiantes Negro (25-22, 25-22)
Tercer Puesto:
Mariano Moreno 2 – 0 Ciudad de Bolívar (25-22, 25-21)
Final:
Pueblo Nuevo 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-22, 25-21)
Fuente: Prensa AOV