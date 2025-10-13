Vóley: Pueblo Nuevo ganó el cuarto Gran Prix | Infoeme
Vóley: Pueblo Nuevo ganó el cuarto Gran Prix

En la jornada del pasado viernes y en las instalaciones del Juan Manolio de Pueblo Nuevo tuvo lugar el cuarto Gran Prix de Primera División Masculina y fue con festejo local.

La máxima competencia masculina organizada por la Asociación Olavarriense de Vóley tuvo su cuarto Gran Prix y fue con triunfo para Pueblo Nuevo.

 

El 4° Gran Prix contó con la participación de seis equipos que disputaron la parte clasificatoria en dos triangulares, para luego definir los puestos y en la definición fue con triunfo de Pueblo Nuevo ante Estudiantes Blanco que dio la nota y desalojó a Mariano Moreno de la final, tras vencerlo en el tie break en la parte clasificatoria.

 

Los resultados:

Pueblo Nuevo 2 – 0 Estudiantes Negro (25-8, 25-13)

Mariano Moreno 2 – 0 Racing (25-12, 25-15)

Pueblo Nuevo 2 – 1 Ciudad de Bolívar (25-19, 26-28, 15-12)

Estudiantes Blanco 2 – 1 Mariano Moreno (20-25, 25-16, 15-12)

Ciudad de Bolívar 2 – 0 Estudiantes Negro (25-14, 25-11)

Estudiantes Blanco 2 – 0 Racing (25-17, 25-15)

Quinto Puesto:

Racing 2 – 0 Estudiantes Negro (25-22, 25-22)

Tercer Puesto:

Mariano Moreno 2 – 0 Ciudad de Bolívar (25-22, 25-21)

Final:

Pueblo Nuevo 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-22, 25-21)

 

Fuente: Prensa AOV

 

