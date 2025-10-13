Proponen que haya un boleto gratuito para docentes bonaerenses

El diputado del bloque Unión y Libertad, Martín Rozas, presentó esta semana un proyecto de ley para que los docentes bonaerenses no paguen transporte público, a través de la creación de un “Régimen Especial de Boleto Gratuito” que beneficiará a los profesionales de la educación de instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Gobierno provincial.

“La gratuidad de la educación no puede basarse en el simple concepto de no arancelamiento, sino que incluye la garantía de acceso irrestricto e igualitario. Las y los docentes que dan sustento a la educación de millones de niños, niñas y jóvenes deben muchas veces trasladarse en un mismo día a varios establecimientos por un salario que no cubre el costo de la canasta básica”, advirtió Rozas en los fundamentos del proyecto.

En rigor, la propuesta del legislador libertario dialoguista busca modificar la Ley 14.735, que establece la gratuidad del transporte público para estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios, para que los docentes bonaerenses también gocen ese beneficio económico.

“A la situación de desigualdad socioeconómica del sueldo se suma al aumento de las tarifas de transporte en el corriente año del costo de vida a través de la devaluación e inflación que imponen una restricción mayor al acceso a la educación”, señaló Rozas.

En ese sentido, el titular de la bancada de Unión y Libertad recordó que el reclamo de un boleto docente gratuito viene desde hace bastante tiempo y nunca obtuvo respuesta. Por caso, Rozas dispuso que en la provincia de Córdoba existe esta medida para todos los niveles educativos, tanto para estudiantes, educadores y no docentes.

“Si bien el Estado es el que sigue subsidiando el negocio privado de las empresas de transporte, esta experiencia es una muestra de que es completamente factible aplicar un Boleto Educativo Gratuito para docentes de todos los niveles, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”, indicó el legislador por la Cuarta sección.

En cuanto al financiamiento del boleto gratuito para docentes bonaerenses, Rozas subrayó que generalmente está basado en algún tipo de subsidio a las empresas de transporte, que se nutre con la creación de un fondo estatal o la implementación de un impuesto al juego de azar, entre otras probabilidades. “Esto logra salvaguardar las ganancias de las empresas sin poner en cuestionamiento el negocio privado de las empresas de transporte”, destacó.

“Teniendo en cuenta el sostenimiento económico del sistema de boleto para docentes bonaerenses, entendemos que el modo de materializar la cobertura estatal deberá ser una responsabilidad que pese en cabeza del Ejecutivo, que determinará el instrumento adecuado en razones de mérito, oportunidad y conveniencia”, finalizó Rozas.

Vale aclarar que, los docentes bonaerenses atraviesan un agudo momento salarial, lo que derivó en la convocatoria de un paro nacional para el próximo martes 14 de octubre. Ese día habrá una “gran” marcha federal educativa cuyo foco de manifestación ocurrirá en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), se refirieron a que la manifestación quiere “frenar el ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo”, como así también reafirmar “el compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”. Entre las exigencias, los educadores reclamaron la restitución del Fondo de Incentivo (FONID), el envío de fondos para el Instituto de Previsión Social (IPS), el rechazo del Presupuesto 2026 y el pedido de reactivación de la paritaria docente.