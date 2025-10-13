Con una gran convocatoria se realizó la 29° edición de la Feria Libros en Olavarría y el 4° Festival del Libro

Con un auditorio colmado culminó en la noche del último domingo la 29° edición de la Feria Libros en Olavarría y el 4° Festival del Libro, eventos que se llevaron a cabo de manera conjunta en el Centro Cultural San José gracias a la articulación entre el Municipio y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El cierre fue con la presentación de Rechimuzzi, quien ante un auditorio colmado brindó su charla “Experimento, Futuro y Locura”.

El intendente Maximiliano Wesner puso en valor la realización de una nueva de edición ambas propuestas, con el foco precisamente en la importancia de seguir trabajando de manera articulada para ofrecer propuestas culturales y recreativas a la comunidad.

En ese sentido, ponderó no solo el trabajo junto al Instituto Cultural, sino también con librerías, escritores, artistas. “El encuentro con los libros es una de las actividades que más disfrutan y valoran los olavarrienses, se nota en la gran convocatoria año tras año, gracias a todos los vecinos por acercarse y a las librerías y escritores locales por ser parte fundamental de este evento. Nos vemos el año que viene”, enfatizó.

Vale recordar que la propuesta contó además con las visitas y presentaciones de Florencia Canale, Cecilia Rosseto y Gonzalo Heredia, quienes protagonizaron las actividades de cierre de los días jueves, viernes y sábado respectivamente.

La Feria Libros en Olavarría y el Festival del Libro tuvieron un nutrido cronograma que incluyó numerosos talleres, charlas y presentaciones de numerosas obras de autores locales y regionales. A la par, también tuvo la participación del librerías también de Olavarría y foráneas, que fueron distribuidas en los distintos espacios del Centro Cultural.

Se contó además con propuestas recreativas, lúdicas y didácticas que fueron brindadas desde el Museo Dámaso Arce, el Polo Recreativo y Educativo La Máxima, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría y Bibliotecas Populares.