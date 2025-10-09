Una joven de 20 años fue aprehendida luego de amenazar a un hombre con una réplica de pistola | Infoeme
Jueves 09 de Octubre 2025 - 16:12hs
22°
Jueves 09 de Octubre 2025 - 16:12hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  policiales
 - 9 de Octubre de 2025 | 16:00

Una joven de 20 años fue aprehendida luego de amenazar a un hombre con una réplica de pistola

El hecho ocurrió durante la jornada del miércoles en Mitre y Pourtalé.

Una joven fue aprehendido por personal policial luego de que amenazara con un arma de fuego réplica a un hombre.

El personal del Comando de Patrullas arribó al lugar del hecho, en la intersección de Mitre y Pourtalé, luego de ser alertados por un llamado al 911.

Allí, se encontraron con la joven empuñando el arma y apuntando al hombre. Finalmente, tras dar la orden de alto, la mujer de 20 años arrojó la pistola al suelo.

Tras ser recogida, se constató que se trataba de una réplica de una 9mm. La joven fue trasladada y alojada en la sede policial.

El hecho fue caratulado como "Amenazas agravadas infraganti delito" y cuenta con la intervención de la UFI Nº 7.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME