Una joven de 20 años fue aprehendida luego de amenazar a un hombre con una réplica de pistola

Una joven fue aprehendido por personal policial luego de que amenazara con un arma de fuego réplica a un hombre.

El personal del Comando de Patrullas arribó al lugar del hecho, en la intersección de Mitre y Pourtalé, luego de ser alertados por un llamado al 911.

Allí, se encontraron con la joven empuñando el arma y apuntando al hombre. Finalmente, tras dar la orden de alto, la mujer de 20 años arrojó la pistola al suelo.

Tras ser recogida, se constató que se trataba de una réplica de una 9mm. La joven fue trasladada y alojada en la sede policial.

El hecho fue caratulado como "Amenazas agravadas infraganti delito" y cuenta con la intervención de la UFI Nº 7.