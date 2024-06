Hemoterapia realizará una nueva colecta externa de sangre de donantes voluntarios

Para fomentar la donación de sangre, el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” implementa a nivel local las Colectas Externas.

En este sentido, este miércoles 26 de junio se llevará adelante una nueva colecta externa de sangre de donantes voluntarios; con sede en esta ocasión en el Centro Cultural Municipal “San José”, en colaboración con la agrupación Olavarría Da Vida; de 8 a 13.

La actividad está a cargo del Equipo de Colectas del Servicio de Hemoterapia, en colaboración con personal de la mencionada sede.

Para aquellas personas interesadas en donar sangre que no puedan asistir a la colecta externa, puede concurrir al Hemoterapia (funciona en el nosocomio local – ingreso por Av. Sarmiento). La atención a donantes se realiza de lunes a viernes de 8 a 10.

Se anima a la comunidad a retomar o iniciarse en el hábito de la donación de sangre. Se recuerda que no hay que estar completamente en ayunas: es requisito fundamental la ingesta de café, mate, infusiones con azúcar y comer frutas (menos banana). Lo que no se puede consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos. Se debe pesar más de 50 kgs. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación. En caso de contar con medicación prescrita, se solicita llevarla consigo para evaluar si esa persona puede o no efectuar la donación.

Cada día, una importante cantidad de personas salvan su vida o recuperan su salud gracias a las transfusiones de sangre. La única forma de obtener el producto sanguíneo es a través de la donación voluntaria de la comunidad sana.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800 interno 2711. Dra. Paula Morales.