Infoeme | Política - 4 de Abril de 2024 | 19:57

Celeste Arouxet dijo que “admira la decisión del Presidente” tras los despidos en el Estado La líder de Ahora Olavarría aseguró que “el Estado ya no aguantaba más tantos nombramientos” y que no había otra opción porque "fundieron un país". Aclaró que aún se desempeña como concejal ya que todavía no se llevó a cabo la resolución de su nombramiento en la Jefatura Regional de Anses.

“Admiro la decisión del Presidente”, expresó Celeste Arouxet ante los despidos de los diversos organismos del Estado en todo el territorio nacional. En los últimos días, el Gobierno nacional confirmó que los despidos estatales llegaron a la cifra de 15 mil. Ante esto, la líder del espacio Ahora Olavarría justificó los despidos asegurando que “el Estado ya no aguantaba más tantos nombramientos. Convirtieron al Estado en una bolsa de trabajo que todos los argentinos tuvimos que pagar”. “Estamos frente a un país con una situación económica muy difícil donde ya se había anunciado que habría despidos”, expresó en declaraciones radiales a Radio M. Arouxet elogió a Javier Milei y sostuvo que “está buscando sacar adelante el país de lo que hizo la mala política y quizás está pagando las consecuencias que a muchos hoy le juegan en contra, pero sabiendo que es una manera de reorganizar los números”. De todas maneras, destacó que “duele un montón porque hay muchísimas familias que se quedan sin trabajo, pero no nos dejaron otra opción porque fundieron un país. Y hoy son los mismos que hoy critican a Milei por las medidas que está tomando”. La situación local en Anses Arouxet fue designada como jefa Regional de la Séptima Sección del Anses a principios de marzo. Sin embargo, aclaró que continúa en su cargo como concejal debido a que todavía no se llevó a cabo la resolución de su nombramiento. Respecto a la delegación local del organismo, donde hubo dos despidos, sostuvo que “no se despidió a nadie por la bandera política”, sino que “se despidieron a los dos contratos nuevos que hubo en Olavarría”. “Nadie dice que se están despidiendo ñoquis. A uno de ellos lo conozco y trabajaba excelente en Anses, pero era uno de los últimos contratos que había que rescindir”, aseguró. Asimismo, contó que tras su designación recibió “más de 50 curriculums”. En ese sentido, manifestó que “la mala política le enseñó a la gente que si te sumas a un espacio político vas a obtener un puesto en el Estado”. Respecto a la Séptima Sección, contó que al aún no estar en el cargo “hay cosas que no nos han informado. Tengo entendido que en la Séptima Sección hubo cuatro despidos en Anses”. “Es muy sencillo para la mala política tomar gente y agigantar el Estado y después emitir billetes para generar una inflación insostenible y llevarnos a la actualidad que estamos pasando los argentinos”, sentenció. Compartirla WHATSAPP