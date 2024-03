Lascano: "Le pedimos al Intendente menos crítica y más gestión"

Guillermo Lascano, concejal de La Libertad Avanza, se refirió al discurso realizado por el intendente Maximiliano Wesner en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante e indicó que "le pedimos al intendente menos crítica y más gestión, que en definitiva es para lo que los vecinos lo votaron".

En el inicio de su reflexión, señaló que "presenciamos un discurso lleno de críticas a Nación y, en lo local, al gobierno anterior, es decir, nada novedoso para un discurso netamente camporista".

Además, criticó duramente la gestión municipal: "Siempre sacan a relucir su más preciada herramienta “el relato”, para tratar de ocultar su no gestión y no hacerse cargo de lo que les toca. Me refiero a la salida de profesionales médicos del sistema de salud, del conflicto con el sindicato por no respetar la mesa paritaria, la caída del estacionamiento medido por impericia propia y tener que agregar más trabajadores al sector público, dejar a una prestigiosa institución como Bomberos sin financiamiento, una emergencia del transporte que quedó sólo en un título porque los alumnos y vecinos deben esperar el colectivo 60 minutos, reflejando el servicio pésimo que se presta, renuncias de algunos de sus propios funcionarios, como el Sr. Gargaglione entre otros, en definitiva, es el inicio de una gestión que no gestiona".

En relación al trato que mantienen desde el bloqu de La Libertad Avanza con el Ejecutivo expresó que "desde nuestro lugar, se lo expresamos personalmente al intendente en la última reunión que tuvimos, vamos a estar cada vez que se nos convoque a brindar soluciones a los problemas estructurales que tiene Olavarría, es decir, en cómo recuperar la capacidad de inversión, en pensar una ciudad que se abra estratégicamente a nuevas industrias y buscar soluciones al crítico sistema de salud, transporte, seguridad e infraestructura urbana".

Y concluyó: "Desde hace un par de días estamos a la espera que el ejecutivo nos convoque para avanzar en dos programas de inversión muy importante que pueden brindar respuesta a las necesidades y preocupaciones que presentó hoy el intendente".