Estudiantes de siete colegios tendrán su UPD en el Autódromo

Luego de diferentes inconvenientes en la organización del Último Primer Día (UPD) de diferentes cursos de estudiantes secundarios de nuestra ciudad, en las últimas horas padres de los alumnos informaron que finalmente el festejo de siete colegios se realizará en el predio del Autódromo.

En el transcurso del último fin de semana, tras verse truncados por planes originales del evento, fueron los padres de los alumnos quienes se encargaron de la organización de la fiesta y consiguieron la habilitación del AMCO como sede.

Uno de los padres encargado de dicha organización detalló a Infoeme que el evento se realizará en el autódromo con presencia policial, de Control Urbano, Seguridad Privada e inclusive una ambulancia para asegurar la integridad de los estudiantes.

En este marco, se encargó de aclarar que no se trata de un evento de entrada libre y gratuita, sino que habrá una lista con los nombres de los estudiantes que podrán acceder al lugar: "No podrá ingresar nadie que no esté previamente acreditado", enfatizó.

Cabe destacar que esta no será la única fiesta de UPD que habrá en la ciudad, sino que será la de siete colegios, por lo que se aclaró con anterioridad que solo podrán participar los estudiantes de las instituciones acreditadas.