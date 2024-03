No sos vos: no funciona Facebook, e Instagram también tiene problemas

Infoeme | comunidad | Redes sociales - 5 de Marzo de 2024 | 12:52

Usuarios de todo el mundo reportan que no pueden entrar a Facebook (ni con el sitio ni con la aplicación). La versión Web de Instagram también tiene múltiples problemas. En el caso de Facebook, tienen problemas para acceder a su cuenta, lo que llevó a muchos a pensar que les habían robado sus datos; por suerte, se trata de un problema de Facebook. No hay nada para hacer, más que esperar. En el caso de la versión web de Instagram, muestra parte de la interfaz, pero no carga la cronología de publicaciones. La app de Instagram, en cambio, funciona sin inconvenientes para algunos usuarios; otros reportan que sí pueden acceder a la web, pero no a la app. Tampoco funciona Threads, la más nueva plataforma de publicación de contenido de Meta, ni en su versión web ni en la app. Se desconocen los motivos de la falla, pero "Instagram y Facebook" son tendencia en Twitter, y el sitio Downdetector reporta múltiples quejas de los usuarios. Por lo general, este tipo de contratiempos se resuelven en menos de una hora. Los reportes de fallas en Instagram y Facebook, según Downdetector